Live Streaming Manchester United vs PSG dan Basaksehir vs RB Leipzig Liga Champions Live SCTV Sport

Live Streaming Manchester United vs PSG dan Basaksehir vs RB Leipzig Liga Champions UCL Malam Ini

POS-KUPANG.COM - Saksikan dua laga seru di Grup H Liga Champions atau UEFA Champions League (UCL) melalui link live streaming SCTV Sport, Kamis 3 Desember 2020 dini hari WIB.

Dua pertandingan tersebut yakni Manchester United vs PSG dan Istanbul Basaksehir vs RB Leipzig.

Kedua pertandingan dapat disaksikan secara langsung melalui siaran televisi SCTV.

Tayangan laga Istanbul Basaksehir vs RB Leipzig akan disiarkan lebih dahulu mulai pukul 00.40 WIB.

Duel Istanbul Basaksehir vs RB Leipzig akan berlangsung di Stadion Basaksehir Fatih Terim (Istanbul).

Kemudian, pertandingan Manchester United vs PSG akan tayang di SCTV mulai pukul 02.50 WIB.

Duel Manchester United vs PSG sendiri akan berlangsung di markas The Red Devils, Stadion Old Trafford.

“Yuk, pastikan kamu nonton pertandingan #UCLSCTV dini hari nanti, pkl 00.40 WIB dan 02.50 WIB,” tulis keterangan dikutip dari Instagram SCTV.

Persaingan di Grup H Liga Champions memang cukup menarik karena masih belum ada satu pun yang memastikan lolos ke babak 16 besar.