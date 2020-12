Putus Cinta dari Jessica Mila, Mischa Chandrawinata Jadikan Alkohol Pelariannya, Hidupnya Goyah!

POS KUPANG, COM - Momen putus cinta dari rekan seprofesinya, Jessica Mila, tahun lalu menjadi salah satu titik terendah dalam hidupnya.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Artis peran Mischa Chandrawinata.

Mischa bahkan sempat melarikan diri ke Bali.

"Waktu putus sama Mila gue hit low bottom banget, akhirnya gue kabur ke Bali, enggak ngomong sama siapapun, enggak ngomong sama produser juga.

Tiba-tiba hilang aja dari bumi," ungkap Mischa Chandrawinata, dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Selasa (1/12/2020).

Di Pulau Dewata, adik kembar Marcel Chandrawinata ini mengatakan merasa hanya ingin menyenangkan diri sendiri.

"Berada di sana di Bali, sendiri bersama orang-orang yang gue baru kenal juga dan enggak gue kenal sama sekali malah. Bahkan enggak ingat namanya siapa aja waktu itu," ucap pria berusia 33 tahun ini.

Kata Mischa, ia benar-benar masih ingat apa yang ia lakukan dan menurutnya itu adalah hal yang salah.

"Gue berusaha untuk wash away all the problem with alcohol. Terus coba untuk membenarkan diri sendiri 'ah yang penting gue sehat, yang penting gue masih ingat besok, masih makan'," kata Mischa.

Untungnya ia bisa segera sadar untuk kembali menjalani hidup dengan benar.

"Gue mencoba membenarkan diri sendiri tiap harinya dan akhirnya tiba-tiba Tuhan datang," ujarnya.

Sebelum putus, hubungan Mischa dengan Jesica Mila memang terjalin cukup lama selama empat tahun.

Kini Mischa belum menggandeng wanita baru karena masih fokus beribadah. *

