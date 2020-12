Kunci Jawaban Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Semester Ganjil Pilihan Ganda Soal Ulangan PAS/UAS

POS-KUPANG.COM - Berikut ini kunci jawaban soal latihan soal Ujian Akhir Semester (UAS) dan Penilaian Akhir Semester (PAS) mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 SMP semester ganjil.

Jawaban dan soal yang dibahas hanyalah sebagai latihan dan referensi bahan belajar bagi siswa, guru, dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Semester Ganjil

1. Doni : I see t hat you bring so many books Elsa, may I help you?

Elsa : ............ You are very kind, Don.

A. Cert ainly

B. No, t hanks

C. Really?

D. I’m sorry

2. Mother : Soni, can you t urn off the lamp, please?

Soni : .......

A. With a pleasure

B. I’m sorry

C. I can’t

D. No, I’m bussy

3. Sadi: May I borrow your pencil case?

Sigit: .........I’m using it .

A.Sure

B. I’m sorry

C. Yes, I do

D. With pleasure