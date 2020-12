Mbak You Jukung Kembang

Instagram/MBak You

Mbak You Ungkap Dereten Artis Ini Bakal Tersandung Narkoba Kasus Prostitusi hingga Skandal Seks

POS-KUPANG.COM - Paranormal Mbak You kembali mengungkap akan ada 6 artis atau selebritis yang dalam waktu dekat akan terbongkar kasusnya.

Mulai dari kasus narkoba, prostitusi, skandal, hingga kasus-kasus lainnya.

"Selamat siang. Kasus apa lagi yang terbuka Dari narkoba, prostitusi ,skandal dan kasus lainya

Cek media akan ada terawangan eksklusif di myou entertaiment dan channel mbak you, coming soon," tulis Mbak You di akun Instagramnya.

"Hitung 1 dan 1 mulai terawangan 2019 untuk 2020 dan padan tgl. 21 november 2020, akan terlihat. Salam rahayu #paranormalkejawen," tulisnya lagi.

Dalam foto yang diunggah, Mbak You menyebutkan ada 6 orang artis.

Mereka adalah yang memiliki nama dengan inisial S, T, M, A, N, dan G.

Sebelumnya, Mbak You membuktikan kalau ramalannya tepat.

Pada 19 September 2020 silam, Mbak You meramal artis dengan inisail M dan TS atau ST akan terjerat kasus prostitusi online.

Saat ini, artis dan binang film MA dan ST sedang menjalani pemeriksaan. Keduanya ditangkap di sebuah hotel.