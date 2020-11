Live Streaming Indonesian Idol RCTI Senin 30 November 2020 Malam Ini Audisi Terakhir, Hasil Audisi 4

Live Streaming Indonesian Idol RCTI Senin 30 November 2021, Malam Ini Audisi Terakir Indonesian Idol 2020

POS-KUPANG.COM - Indonesian Idol yang tayang di RCTI telah menyelesaikan Audisi 4 pekan lalu. Senin 30 November 2021 malam ini akan tayang audisi terakhir Indonesian Idol 2021.

Siapa saja yang lolos audisi 4 Indonesian Idol? Berikut inin daftarnya:

1. Joy Fernando

Penampilan yang nyaris sempurna dari @joy_fernando_10 saat membawakan lagu "When I Was Your Man" @brunomars menjadi penutup untuk episode malam ini

Congrats Joy, sampai jumpa di babak eliminasi ya

2. Vinsky Astari

Pendapat Mas @ananghijau : saat mengambil nada rendah suara @vinskyastari terdengar lebih tua dari umurnya

Walaupun masih ada beberapa catatan, Vinsky akhirnya berhasil mendapat Golden Ticket

Congrats Vinsky!!

3. Gayatri Chandra