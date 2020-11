HASIL Liga Italia Tadi Malam Terbaru - Libas AS Roma, Napoli Samai Poin Juventus

POS KUPANG, COM - Hasil akhir Napoli vs AS Roma berkesudahan dengan kemenangan tuan rumah pada lanjutan Liga Italia, Senin 30 November 2020 hariini WIB.

Pertandingan Napoli vs AS Roma yang berlangsung di Stadion San Paolo (Naples) tersebut berkesudahan dengan skor telak, 4-0.

Empat gol Partenopei - julukan Napoli masing-masing dicetak oleh Lorenzo Insigne (31'), Fabian Ruiz (65'), Dries Mertens (81) dan Matteo Politano (87').

Tiga poin yang diraih skuad asuhan Gennarro Gattuso membuat posisi mereka naik ke peringkat 5 melangkahi AS Roma.

Poin yang diperoleh Dries Mertens dkk kini menyamai raihan Juventus dengan 17 angka di peringkat keempat.

Pesta gol Napoli ke gawang AS Roma memang diawali oleh Lorenzo Insigne menit ke-31.

Gol berawal dari tendangan bebas yang mengarah ke pojok sisi kanan dan tak mampu ditepis kiper AS Roma, Antonio Mirante.

Gol kedua lahir di babak kedua dari kaki Fabian Ruiz menit 65' yang melepaskan tendangan dari luar kotak penalti ke sisi kiri kiper AS Roma.

Kiper AS Roma yang salah membaca arah bola hanya tinggal diam ketika lawan menjebol gawangnya untuk kedua kalinya.

Kemudian, gol ketiga dicetak Dries Mertens menit ke-81 setelah memanfaatkan bola muntah setelah kiper AS Roma gagal menangkap bola tendangan keras pemain Napoli.