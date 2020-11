Judika Harap Joy Bisa Masuk Spekta, Kontestan Asal Adonara NTT Pukau Juri Indonesian Idol

POS-KUPANG.COM - Joy Fernando, konstestan Indonesian Idol asal Adonara, Flores Timor, Nusa Tenggara Timur ( NTT ), memukau dewan juri Indonesian idol 2021.

Joy yang mengaku mengidolakan Bruno Mars tampil dengan suara yang khas sambil memainkan piano yang ada di ruang audisi.

Joy yang maish berumur 20 tahun ini adalah seorang mahasiswa di Bima, Nusa Tenggara Barat ( NTB ).

Aksi Joy membuat para Juri takjub, sampai Judika berharap Joy bisa masuk ke babak spekta.

"Kamu kalau sudah nyanyi itu beda auranya. Auranya keluar. Aku kagum," puji Ari Lasso.

"kalau aku pribadi, konsen ke vokalmu yang berlatih untuk mengikuti kemampuan kam bermain viano. aku punya harapan besar kamu bisa sampai spekta, kalau kamu belajar tepat," ujar Judika.

"Belum tentu semua orang senang dengar akrobatik. Kalau dari awal akrobatik, nanti yang dengar keriting," sahut Maia Estianty.

"Kamu ingin nunjukin kalau aku jago nih. bukan itu yang diinginkan idol. tapi yang menyenangkan. Aku no," kata Anang Hermansyah.

Namun juri lainnya memberikan 4 yess untuk Jos.

"Penampilan yang nyaris sempurna dari @joy_fernando_10 saat membawakan lagu "When I Was Your Man" @brunomars menjadi penutup untuk episode malam ini Congrats Joy, sampai jumpa di babak eliminasi ya," tulis akun Instagram Indonesian Idol.

