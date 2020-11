LINK Live Streaming BeIN SPORTS 1 Valencia vs Atletico Madrid Liga Spanyol Matchday 11 Jam 22.15 WIB

Live Streaming BeIN SPORTS 1 Valencia vs Atletico Madrid Liga Spanyol Matchday 11 Jam 22.15 WIB

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsungl dan live streamign Valencia vs Atketico Madrid Liga Italia, Hari Ini

Liga Spanyol matchday 11 kembali ditayangkan siaran langsung dan Live Streaming BeIN SPORTS 1 pada akhir pekan ini.

Pertandingan menarik La Liga Spanyol pekan ini, 28 November - 1 Desember 2020, antara lain: Valencia vs Atletico Madrid ; Real Madrid vs Alaves ; dan juga Barcelona vs Osasuna.

Berikut jadwal Liga Spanyol matchday 11 yang digelar akhir pekan dan tayang via link live streaming beIN SPORTS 1:

Jadwal Liga Spanyol Sabtu (28/11/2020) hingga Selasa (1/12/2020). Tautan link live streaming di akhir artikel.

Sabtu, 28 November 2020

Pukul 03.00 WIB: Valladolid vs Levante

Pukul 20.00 WIB: Elche vs Cádiz

Pukul 22.15 WIB: Valencia vs Atlético