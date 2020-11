Feby Febiola: Lebih Bahagia

POS-KUPANG.COM - SEKITAR enam bulan lalu artis Feby Febiola melewati hari-harinya dengan status penyintas Kanker Ovarium. Kini setelah dinyatakan sembuh, Feby membagikan kisahnya melewati masa-masa itu.

Perempuan kelahiran tahun 1978 ini, kini lebih bahagia meski telah mendapati dirinya mengidap kanker. "Lu percaya enggak sih malah gue merasa lebih happy setelah gue kena cancer," tutur Feby, dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (24/11/2020).

Menurutnya, dulu ia selalu takut bila ada sesuatu buruk terjadi di dirinya. "Karena dulu gue selalu berpikir bahwa what if something bad happens to me (bagaimana bila sesuatu yang buruk terjadi padaku). And now something bad already happened to me (dan sekarang sesuatu yang buruk telah terjadi padaku)," ucap Feby lalu tertawa. "Dan ternyata saya bisa melewatinya," kata Feby lagi.

Baca juga: Pangdam Jaya Santai Saja di Tengah Kontroversi: Saya Marah TNI Dijelek-jelekkan!

Istri Franky Sihombing ini menuturkan, sudah menyadari ada yang tidak benar dengan kondisi tubuhnya selama setahun belakangan. Feby merasa mudah capek, tetapi berpikir hanya efek dari banyak kegiatan di ruang terbuka.

"Jadi gue tuh sebenarnya sudah merasakan something wrong why with me setahun. Tapi waktu itu gue sempat sekolah masak, terus gue magang. Gue pikir karena gue capek," ungkap Feby.

Baca juga: Polres TTU Limpahkan Bekas Perkara Kasus Korupsi Dana Desa Tautpah Pekan Depan

Ia lalu tak sengaja melakukan tes pap smear dan USG yang lalu justru terdeteksi ada tumor di rahimnya. Setelah pemeriksaan CT Scan, diketahui tumor itu sebesar 8 centimeter. Feby mengakui ia panik.

Karena tumor itu cukup besar dan bisa membahayakan, dokter mengatakan harus dioperasi walaupun jinak atau tidak.

Feby lalu menjalani operasi frozen section, yakni dokter mengambil sampel dari tumornya lalu dikirim ke lab. Jika tumornya ganas alias kanker, maka rahim terpaksa diangkat.

"Sebelum dioperasi gue bilang, 'Dok kalau misalnya ganas, tolong ya save my life'," ujar Feby menuturkan lalu tertawa.

"Karena gue mikir, ya kalau gue hidup gue bisa melakukan hal-hal yang baik kan. Kalau gue enggak ada kan enggak bisa lagi," imbuh Feby.

Feby yang menetap di Bali telah melakukan enam kali kemoterapi dan kini dinyatakan sel tumornya tidak aktif lagi sehingga bisa disebut telah sembuh. (kompas.com)