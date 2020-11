POS-KUPANG.COM - Disebut-sebut Mirip Mulan Jameela, Kontestan Indonesian Idol Ini Bikin Maia Estianty Geram, Kenapa?

Peserta audisi Indonesian Idol bernama Dinda menjadi sorotan saat masuk ruangan audisi.

Penampilan Dinda disebut-sebut mirip Mulan Jameela.

Hal itu membuat para juri menyindir Maia Estianty, mantan rekan duet Mulan Jameela.

Ajang pencarian bakat Indonesian Idol kini diketahui masih tahap audisi.

Beragam talenta calon pemenang saling berkompetisi untuk menjadi idola baru di Indonesia.

Kelima juri pun harus menilai dan berhak memberikan suaranya YES or NO.

Namun ada salah satu peserta bernama Kusuma Indarwati atau dipanggil Dinda yang gayanya terinspirasi Mulan Jameela.

Sontak rekan juri lainnya pun langsung menyindir Maia Estianty.

Bahkan, Dinda disuruh menyanyi lagu milik Mulan Jameela bertajuk Makhluk Tuhan Paling Seksi.