POS-KUPANG.COM - Teknik Vokal Unik, Cynantia Pratita Berhasil Rebut Hati Juri Indonesian Idol, Teriakannya Bikin Syok

Cynantia Pratita menjadi kontestan audisi Indonesian Idol special season yang lolos ke babak berikutnya.

Dara berparas inocent ini sukses membuat kaget para juri yang terdiri dari Ari Lasso, Anang Hermansyah, Rossa, Judika, dan Maia Estianty,

Bagaimana tidak, Cynantia memadukan teknik vokal pop dengan scream di tengah tengah lagu yang ia bawakan.

Para juri benar benar dibuat heran lantaran dibalik wajah Cynantia yang imut tersebut bisa mengeluarkan suara scream yang lazim dipakai dalam lagu lagu bergenre metal.

Saking penasarannya, Rossa mendengarkan langsung dari gawainya lagu berjudul Bull In The Bronx dari band Pierce The Veil yang dibawakan Cynantia.

Berkat keunikan teknik vokal yang diperagakan Cynantia tersebut, dara yang pada saat audisi berpenampilan girly ini lolos ke babak selanjutnya.

Sementara itu, peserta audisi Indonesian Idol 2021 Satria Pradana atau akrab disapa Prada sempat membuat semua juri underestimate.

Prada yang tampil nyentrik ala Steven Tyler ini akhirnya meluluhkan hati para juri.

Vokal Prada yang lumayan berat dan cenderung nge rock, dianggap para juri menjadi modal kuat untuk melaju ke babak berikutnya.