Curhat Soal Kedekatan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo, Azka Corbuzier: Aku Memilih Tak Melihat

Hal tersebut lantaran banyak yang mengira jika hubungan asmara Kalina dan Vicky adalah settingan belaka.

Namun, Kalina tegas jika sudah berpacaran dengan Vicky tanpa setting-settingan.

Hal itu diungkapkan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (21/11/2020). Baca juga: BLAK-BLAKAN, Artis FTV Vernita Syabila Beberkan Pria Digerebek Bersamanya,Belum Layani hanya Main HP

"Lo kenal gue udah lama. Banyak banget yang bilang settingan. But then again, lo tahu gue bukan orang yang suka settingan," jelas Kalina.

"Gue lebih baik enggak usah tampil di TV hanya untuk settingan," ungkapnya.

Kalina Oktarani dengan tegas membantah bahwa hubungannya hanyalah settingan.

Mantan istri Deddy Corbuzier ini bahkan berani bersumpah atas nama Tuhan.

"Kalau dibilang sekarang ya gue pacaran sama dia, enggak ada settingan sama sekali," terang Kalina Oktarani.

"Sumpah demi Allah gue enggak ada settingan. Iya gue berani bawa nama Tuhan karena memang gue sama dia pacaran, enggak settingan," tegasnya.

Bahkan Kalina kini juga sudah dekat dengan keluarga Vicky Prasetyo.

Lalu bagaimana dengan anak tunggal Kalina, Azka?