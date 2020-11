Telkomsel Ajak Komunitas Gaming Harumkan Nama Bangsa di SuperGamerFest Awards

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Telkomsel mengajak seluruh gamer dan penggemar esports di Indonesia untuk merasakan keseruan dari SuperGamerFest 2020, festival virtual yang digelar khusus bagi pencinta game dan esports di Asia Tenggara.

Salah satu daya tarik yang dimiliki oleh SGF adalah SuperGamerFest Awards, sebuah apresiasi untuk kreator konten gaming dan pelaku esports terbaik di kawasan Asia Tenggara. Seluruh insan di dalam komunitas gaming di Tanah Air dapat mendukung kreator konten dan pelaku esports Indonesia agar bisa mengharumkan nama bangsa pada ajang penghargaan tersebut.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana mengatakan, SuperGamerFest 2020 menjadi wadah yang penting bagi pelaku esports, kreator konten gaming, dan penggemar game pada umumnya untuk berkumpul dan bersuka cita melalui berbagai aktivitas seru di dalamnya.

"Maka dari itu, Telkomsel merasa bangga dapat terlibat dan memberikan dukungan bagi SuperGamerFest 2020. Kami pun mengajak komunitas gaming di Indonesia untuk terlibat langsung di kegiatan tersebut dan membawa kebanggaan esports Tanah Air di kancah regional,” kata Nirwan dalam rilisnya yang diterima POS-KUPANG.COM, Selasa (24/11/2020).

SuperGamerFest 2020 merupakan inisiatif dari PVP Esports, platform antar game dan antar negara pertama di ASEAN yang disokong oleh Singtel. Inisiatif yang digelar secara virtual pada 5-6 dan 11-13 Desember 2020 nanti menghadirkan berbagai kegiatan interaktif seperti lokakarya hingga wawancara dengan figur esports ternama.

Selain itu, SuperGamerFest 2020 yang baru pertama kali digelar juga menyelenggarakan SuperGamerFest Awards, ajang penghargaan bagi para kreator konten gaming dan pelaku esport profesional perdana di Asia Tenggara. SuperGamerFest Awards menjadi bentuk perayaan akan semangat dan kreativitas dalam gaming bagi komunitas di kawasan tersebut.

Komunitas gaming di Indonesia bisa mengajukan nama favoritnya yang dapat terpilih dalam nominasi pada SuperGamerFest Awards. Secara keseluruhan, terdapat 10 kategori penghargaan yang terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu Gaming Creator Awards dan Esports Awards. Penghargaan dalam Gaming Creator Awards terdiri dari Content Creator of the Year, Streamer of the Year, VOD Creator of the Year, Social Media Star of the Year, dan Breakout Creator of the Year. Sedangkan Esports Awards mencakup Esports Team of the Year, Esports Pro Player of the Year, Esports Coach of the Year, Esports Performance of the Year, dan Esports Game of the Year.

Nantinya, pemenang akan ditentukan berdasarkan kombinasi antara nominasi dari penggemar, analisis kuantitatif, dan penjurian oleh panel. Para pelaku industri seperti kenamaan seperti Blizzard, Moonton, Riot Games, Team Secret, termasuk Singtel, Telkomsel, serta organisasi esports nasional dari berbagai negara, akan menjadi bagian dari panel yang bertanggung jawab dalam memberikan penilaian. Momen penganugerahan dari SuperGamerFest Awards sendiri akan dilakukan pada 12 Desember 2020.

“Telkomsel sangat antusias menantikan penyelenggaraan SuperGamerFest 2020 dan SuperGamerFest Awards. Kami pun sudah menyiapkan platform Dunia Games dan MAXstream yang akan mendukung penuh acara tersebut dengan menghadirkan siarannya secara langsung bagi seluruh insan komunitas gaming di Indonesia. Keterlibatan Telkomsel dalam SuperGamerFest 2020 menjadi bagian dari komitmen perusahaan sebagai leading digital telco company di Indonesia untuk mengembangkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh penjuru negeri, sekaligus mendukung kemajuan industri esports dan gaming di Tanah Air secara menyeluruh,” pungkas Nirwan.

Baca juga: Dibuka LOWONGAN KERJA BUMN PT BGR Logistics, 4 Posisi Bagi S1 Fresh Graduate, Syarat & Link Lamar

Baca juga: Jelang Akhir Tahun, Swiss-Belinn Kristal Kupang Beri Promo Menginap 4 Hari 3 Malam

Penggemar esports di Indonesia dapat menunjukkan dukungannya terhadap kreator konten gaming dan pelaku esports profesional kebanggaan negeri dengan mengajukan nominasi untuk 10 kategori yang ada.

Batas waktu pengajuan nominasi sendiri akan ditutup pada 22 November 2020. Pengajuan nominasi pada SuperGamerFest Awards dapat dilakukan secara daring dengan mengakses www.pvpesports.gg/SuperGamer2020.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka