All New Honda Scoopy, MPM Honda Jatim Bagikan Voucher Belanja Jutaan Rupiah

POS-KUPANG.COM | SURABAYA - PT Mitra Pinasthika Mulia ( MPM Honda Jatim) distributor sepeda motor Honda wilayah Jatim dan NTT resmi melaunching sepeda motor skutik berkarakter unik dan fashionable generasi terbaru, All New Honda Scoopy secara virtual. All New Scoopy Virtual Launching ini di tayangkan live melalui sosial media Instagram dan Facebook @mpmhondajatim, Sabtu(21/11)

"Kontribusi penjualan Scoopy merupakan yang terbanyak di kelas motor matik, disusul Honda Beat, dan Vario dan lainnya. Khusus kontribusi penjualan motor matik, kontribusinya mencapai 91 persen." kata Suwito M selaku Presiden Direktur MPM Honda Jatim.

Berbagai aktivitas yang di berikan selama All New Scoopy Virtual Launching antara lain live talkshow bersama Fashion Designer Alben Ayub yang akan memberikan tips Outfit Of The Day (OOTD) sesuai dengan karakter All New Honda Scoopy yang unik dan fashionable. Honda Scoopy telah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda Indonesia yang fashionable, ingin tampil unik dan berbeda dengan gaya yang modern

Selain itu juga ada Virtual Photo Contest bertema Look Uniquely You melalui zoom meeting berhadiah jutaan rupiah dengan menghadirkan Yuyung Abdi, Fotografer Profesional sebagai juri.

Selama acara berlangsung akan ada Live Quiz yang berhadiah voucher belanja hingga jutaan rupiah. Bagi konsumen yang melakukan pembelian All New Honda Scoopy secara kredit selama acara berlangsung akan mendapatkan tambahan hadiah voucher belanja online senilai 250 ribu.

Dalam rangkaian launching All New Honda Scoopy juga ada pameran Virtual Honda. Pada pameran Virtual Honda ini pembelian motor dilakukan melalaui website ‘www.pameranvirtualhonda-jatim-ntt.com. Dapatkan promo dan tambahan hadiah berupa jaket dan sling bag yang akan di undi pada tanggal 5 Desember 2020.

Dan selama Pameran Virtual Honda berlangsung akan ada undian voucher BBM khusus untuk 10 pendaftar setiap harinya. Pameran Virtual Honda ini berlangsung selama periode 21 – 23 November 2020 dan berlaku di wilayah Jatim & NTT.

Spesifikasi All New Honda Scoopy

All New Honda Scoopy diluncurkan dengan mengadopsi perubahan menyeluruh pada desain, mesin, rangka, dan fitur canggihnya. Model yang diproduksi PT Astra Honda Motor (AHM) ini siap menjadi trendsetter yang menjawab kebutuhan pecinta skutik di Tanah Air.

All New Honda Scoopy hadir dengan desain terbaru dan garis bodi S (shape) serta desain lekukan modern yang semakin menguatkan kesan unik dan berbeda. Desain lampu depan dan belakang juga mengalami perubahan yang semakin memperkuat simbol khas dari Honda Scoopy.