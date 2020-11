Pembantu Rumah Tangga Ini Kaget, Diberi Hadiah Rumah Mewah 2 Lantai Oleh Majikan, Sang Artis Beken

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kisah seorang asisten rumah tangga atau ART dapat hadiah rumah mewah dari majikan jadi viral di media sosiak (medsos).

Diketahui sang ART diberi hadiah rumah mewah berlantai dua dari sang majikannya lantaran sudah mengabdi selama 17 tahun tanpa henti.

Mengetahui majikan membelikan rumah mewah untuk ART Vilma, nama ART tersebut langsung menangis haru di lokasi.

Berikut video kisah ART Vilma dihadiahi rumah mewah oleh majikan di akun YouTube Dimples Romana Official.

Sebuah hadiah rumah mewah untuk ART tak ayal menjadi perhatian publik, dan tak tanggung-tanggung, apabila rumah tersebut dibangun sebanyak dua lantai.

Tangis ART ini pun pecah hingga berujung bahagia mendapat hadiah dari majikan yang ternyata seorang artis.

Baru-baru ini artis cantik asal Filipina, Dimples Romana memberi hadiah berupa rumah mewah untuk ART-nya bernama Vilma.

Momen itu terlihat di video YouTube Dimples Romana Official: SURPRISE!!! HOUSE TOUR ng New House ni ATE V!!! (WARNING:you may need tissue, just in case), yang diunggah (16/10/20).

Video berdurasi 25 menit 21 detik itu diketahui sudah ditonton lebih dari 2,7 juta kali.