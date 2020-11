Ivanka Trump Meradang Ayahnya Belum Lengser dari Jabatan Tapi Jaksa Keburu Umumkan Ini, Lho Ada Apa?

POS-KUPANG.COM -- Saat ini keluarga Donald Trump sepertinya sedang ketar ketir.

Beredar kabar bahwa Presiden AS dan keluarganya bakal diselidiki terkait kasus pelanggaran hukum di negara itu.

Bahkan, Jaksa di New York sudah mengumumkan akan melakukan penyelidikan begitu Donald Trump turun dari takhta Presiden AS dan menjadi warga negara biasa.

Jaksa menyebut, secara garis besar, ada dua tuntutan yang sudah dipersiapkan untuk diajukan, yakni pertama tuntutan kriminal dan kedua tuntutan perdata.

Mendengar kabar tersebut, putri Donald Trump, yakni Ivanka Trump langsung berang.

Ivanka menyebutkan, tindakan jaksa di New York itu sesungguhnya melecehkan ayahnya, Donald Trump yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden AS. Hal ini dilaporkan The Guardian, Sabtu (21/11/2020).

Jaksa mengatakan penyelidikan mereka tidak ada kaitannya dengan Pilpres AS 2020

Dilaporkan, pihak berwenang sedang melakukan investigasi penipuan terhadap Donald Trump dan bisnisnya.

Mereka juga sedang menyelidiki laporan biaya konsultasi dari Gedung Putih yang mungkin diberikan kepada putrinya Ivanka Trump, hal yang membuat Ivanka marah dan menuduh mereka sudah melakukan pelecehan.

The New York Times melaporkan ada dua investigasi New York, satu kriminal dan satu perdata.