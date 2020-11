Belum Lengser sebagai Presiden, Jaksa Sudah Umumkan Selidiki Trump, Ivanka Trump Berang 

POS-KUPANG.COM - Jaksa di New York sudah mengumumkan akan menyelidiki pelanggaran hukum Presiden AS Donald Trump dan keluarganya begitu Trump menjadi warga negara biasa.

Jaksa menyebut, secara garis besar, ada dua tuntutan dipersiapkan untuk diajukan, yakni satu tuntutan kriminal dan satu tuntutan perdata.

Ivanka Trump, putri Donald Trump, berang atas langkah jaksa di New York dan menyatakan jaksa sedang melecehkan Trump yang masih menjabat Presiden AS, The Guardian melaporkan, Sabtu (21/11/2020).

Dilaporkan, pihak berwenang sedang melakukan investigasi penipuan terhadap Donald Trump dan bisnisnya.

Mereka juga sedang menyelidiki laporan biaya konsultasi dari Gedung Putih yang mungkin diberikan kepada putrinya Ivanka Trump, hal yang membuat Ivanka marah dan menuduh mereka sudah melakukan pelecehan.

The New York Times melaporkan ada dua investigasi New York, satu kriminal dan satu perdata.

Penyelidikan kriminal, yang dipimpin oleh jaksa wilayah Manhattan, Cyrus Vance Jr, dan penyelidikan sipil oleh jaksa agung negara bagian, Letitia James, hanyalah beberapa dari banyak tantangan hukum yang mungkin akan dihadapi presiden dan bisnis keluarganya ketika dia kembali menjadi warga negara biasa.

Putri dan Penasihat Senior Presiden AS Ivanka Trump menunggu upacara peletakan karangan bunga di Makam Prajurit Tak Dikenal untuk Hari Veteran di Pemakaman Nasional Arlington 11 November 2020, di Washington, DC. Melalui Twitter, Ivanka menyatakan kemarahannya atas pengumuman dari jaksa di New York yang menyelidiki biaya konsultasi dari Gedung Putih selama ia menjadi penasihat Presiden AS.

Laporan itu memicu tanggapan tajam dari putri tertua Trump, yang merupakan penasihat senior presiden.

"Ini pelecehan murni dan sederhana," kata Ivanka Trump di Twitter, menautkan laporan di New York Times.

"Penyelidikan oleh para demokrat NYC ini 100% dimotivasi oleh politik, publisitas, dan kemarahan. Mereka tahu betul bahwa tidak ada apa-apa di sini dan tidak ada manfaat pajak apa pun. Politisi ini kejam," tulis Ivanka.