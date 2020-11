XL AXIATA Raih Penghargaan Internasional, Asia Corporate Excellence and Sustainability Awards 2020

XL AXIATA Raih Penghargaan Internasional Asia Corporate Excellence and Sustainability Awards (ACES) 2020

XL AXIATA Raih Penghargaan Internasional, Asia Corporate Excellence and Sustainability Awards (ACES) 2020

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) kembali berhasil mendapatkan penghargaan tingkat internasional melalui ajang Asia Corporate Excellence and Sustainability Awards (ACES) 2020. Di ajang internasional ini, XL Axiata berhasil meraih dua penghargaan untuk kategori Asia’s Most Influential Companies dan Top Community Care Companies in Asia.

Penyerahaan penghargaan ini dilakukan secara online pada hari Selasa (10/11/2020), menyesuaikan dengan protokol kesehatan karena pandemi Covid-19.

“Syukur alhamdulillah dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini XL Axiata berhasil meraih dua penghargaan internasional yang merupakan pengakuan atas kemampuan kami dalam menginspirasi atau memotivasi masyarakat untuk menjadi lebih produktif dan menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi, serta dalam kemampuan kami mengelola program-program sosial untuk masyarakat. Tentu ini cukup membanggakan bagi seluruh karyawan dan akan memotivasi kami untuk mampu menjadi perusahaan yang ikut berkontribusi membangun Indonesia kita tercinta," ungkap Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini dalam rilisnya yang diterima POS-KUPANG.COM, Jumat (20/11/2020).

Penghargaan ini berhasil diperoleh karena XL Axiata dinilai sebagai salah satu perusahan telekomunikasi di Asia yang dianggap berhasil dalam mengimplementasikan leadership dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dalam memberikan kontribusi terhadap masyarakat, termasuk tentunya juga performa perusahaan dalam merespon perkembangan yang terjadi di industri telekomunikasi.

Dalam penghargaan ini XL Axiata melewati sejumlah tahap seleksi selama bulan Mei s/d Juni 2020, yaitu antara lain riset dan penilaian pendahuluan yang dilakukan pantia penyelenggara, melengkapi berbagai dokumen dan persyaratan penilaian ke pihak panitia, interview panel dengan dewan juri, proses verifikasi data dan kelengkapan dokumen,hingga penentuan hasil oleh dewan juri, dan pengumuman secara resmi di awal bulan November 2020.

Asia Corporate Excellence and Sustainability Awards 2020 merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh MORS Group (http://www.morsgroup.com/) yang merupakan perusahaan konsultan manajemen yang berbasis di Malaysia.

Perusahaan ini menjalankan program-program untuk membantu perusahaan, pemimpin perusahaan, dan industrialis terkemuka untuk berbagi platform dan menunjukkan keunggulan kepemimpinan juga program keberlanjutan yang mereka miliki. MORS Group mempelopori serangkaian program yang diselenggarakan di seluruh Asia.

Tak hanya itu, XL Axiata juga berhasil mendapatkan penghargaan Honorable Mention dalam kategori “Community and Industry Engagement” di ajang internasional Asia Pacific WEPs Award 2020 yang diselenggarakan oleh UN Women Indonesia.

Penghargaan ini diberikan atas dukungan XL Axiata pada pemberdayaan kaum perempuan Indonesia melalui program Sisternet.

Ajang UN Women Indonesia-Asia Pacific WEPs Award 2020 ini diikuti oleh lebih dari 60 private sector dan XL Axiata berhasil masuk dalam 21 private sektor yang mendapatkan apresiasi dari ajang ini.

WEPs Awards merupakan bagian inisiatif lebih luas dari program WeEmpowerAsia oleh UN Women dengan dukungan finansial oleh Uni Eropa dan sejalan dengan Women Empowerment Principles – tujuh prinsip-prinsip yang memberikan panduan bagi pelaku usaha dan perusahaan agar rantai nilai mereka lebih responsif gender.

Para pemenang dari Indonesia akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti UN Women WEPs Awards 2020 di tingkat regional Asia Pasifik yang akan diselenggarakan pada 15 Desember 2020.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)