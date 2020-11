Promo JCO Indonesia Hari Ini Minggu 22 November-26 November, Ada Promo 52 Ribu, Dapat Apa Saja?

POS-KUPANG.COM - JCO Indonesia memberikan promo selama 4 hari mulai 22 November hingga 26 November 2020.

Soal ketentuan Promo JCO tersebut, diunggah di akun Instagram JCO Indonesia @jcoindonesia

Nikmat 4 Hari Promo JCO Di Seluruh JCO Indonesia*.



Senin, 23 November 2020 untuk pemegang kartu debit Mandiri / kredit Mandiri



Selasa - Kamis, 24 - 26 November 2020 untuk umum



Nikmati PROMO 105 Ribu

2 Dzn DONUTS atau 1 Dzn DONUTS+1 JCOFFEE due+1 JCOOL couple



PROMO 52 Ribu

2 JCOFFEE due/ 2 JCOOL couple atau 1 JCOFFEE due + 1 JCOOL couple.

-

#JcoIndonesia #IAmJcoLovers #ILoveJCO #ILOVEJCOPROMO

_

Syarat & ketentuan berlaku:

Harga menyesuaikan untuk beberapa daerah

Selama persediaan masih ada

Outlet Cibinong City Mall & Buaran Plaza TIDAK berpartisipasi

NOW OPEN ! Dapatkan promo menarik all Beverages only 26K khusus untuk outlet :