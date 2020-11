Pertarungan Tinju Dunia antara Jose Ramirez vs Viktor Postol di MGM Grand Conference Center Grand Ballroom 29 Agustus 2020.

Jadwal Tinju Dunia TV One Minggu 22 November 2020, Best World Boxing Streaming Tv One

POS-KUPANG.COM - Best World Boxing TVOne kembali tayang Minggu 22 November 2020.

Ada dua duel Tinju Dunia yang akan ditayangkan TVOne, yakni laga Arnold Barboza vs Tony Luiz dan Jose Carlos Ramirez vs Viktor Postol.

Jose Carlos Ramirez, petinju Amerika sang pemegang sabuk, untuk yang kedua kalinya mempertahankan dua gelar yang disandangnya.

Tak hanya itu, duel ini menjadi ujian bagi Ramirez mempertahankan rekor tak terkalahkan selama berkarir di dunia tinju profesional.

Jose Carlos Ramirez memiliki catatan 25 kemenangan di semua pertandingan dengan 17 kali menang KO.

Sebuah catatan gemilang bagi petinju kelahiran 12 Agustus 1992 ini.

Secara gaya, Ramirez adalah petarung tekanan dengan lengan depan yang luar biasa.

Dia memiliki jab yang kuat dan menggabungkannya dengan sangat baik dengan hook kirinya untuk mematahkan jarak dan menuju ke dalam, di mana dia melakukan pekerjaan terbaiknya.

Namun kelebihan yang dimiliki Ramirez tentu tak membuat dirinya mudah menaklukkan Postol.