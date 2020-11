Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Newcastle vs Chelsea, Aston Villa vs Brighton, Tottenham vs Man City

Jadwal Liga Inggris Sabtu -Minggu (21-22/11/2020): Newcastle vs Chelsea, Aston Villa vs Brighton, Tottenham Hotspur vs Manchester City

POS-KUPANG.COM - Liga Inggris musim 2020-2021 kembali bergulir setelah jeda internasional rampung dilaksanakan.

Sebanyak empat pertandingan akan membuka matchday kesembilan hari ini, Sabtu (21/11/2020).

Duel pertama antara Newcastle United vs Chelsea dan Aston Villa vs Brighton.

Partai paling menyedot perhatian adalah pertemuan Tottenham Hotspur dan Manchester City di Tottenham Hotspur Stadium.

Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung pada pukul 00.30 WIB dan disiarkan secara langsung oleh NET TV.

Sebagai tuan rumah, Spurs sedang berada dalam tren positif karena belum pernah menderita kekalahan di liga sejak tumbang 0-1 dari Everton dalam matchday pertama.

Lima kemenangan, satu kekalahan, dua hasil imbang dari delapan pertandingan membuat Harry Kane dkk menempati peringkat kedua klasemen dengan 17 poin.

Mereka tetinggal satu angka saja dari Leicester City selaku pemuncak tabel.

Sementara itu, Manchester City menduduki tangga ke-10 setelah mengumpulkan 12 poin dari tujuh laga.