Nutrition dan Save the Children gelar lokakarya pencegahan Anemia di TTU

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Nutrition International dan Save the Children melalui Program Better Investment For Stunting Alleviation ( BISA) menyelenggarakan kegiatan Lokakarya Orientasi Tingkat Kabupaten Program Pencegahan Anemia Pada Remaja Putri di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara ( TTU).

Lokakarya yang dilakukan di Aula Hotel Livero Kefamenanu tersebut dilaksanakan selama dua hari yakni pada hari, Rabu-Kamis (18-19/11/2020).

Deputy of Chief Party Program BISA, Donatus Klaudius Marut mengatakan bahwa kegiatan lokakarya hari pertama merupakan kegiatan lokakarya lintas sektor dengan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kantor Agama, Dinas PU, dan Dinas Sosial. Menurutnya, penanganan anemia tidak bisa hanya dilakukan oleh dinas pendidikan terutama sekolah dan dinas kesehatan saja, namun semua sektor harus berperan aktif dalam penanganan anemia tersebut.

"Karena banyak faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat anemia, pertama misalnya meski setiap Minggu kita membagi tablet tambah darah (TTD) rutin di sekolah, tapi anak-anak tidak bisa minum karena tidak ada air minum. Jadi mereka menunda untuk minum dan akhirnya tidak jadi minum. Oleh karena itu dinas yang bisa menyiapkan air minum bisa membantu remaja putri kita," ungkapnya.

Donatus mengatakan, dalam penanganan anemia pada remaja putri, butuh kerjasama semua pihak. Dalam kasus diatas, maka dinas PU mungkin bisa bekerja sama untuk menyediakan air minum, atau dinas kesehatan menyiapkan air bersih, atau pemerintah daerah bisa menyiapkan air minum dalam kemasan untuk dibagikan ke sekolah-sekolah terutama SMP dan SMA sehingga ketika remaja putri mendapat TTD maka langsung bisa diminum saat itu juga.

"Karena penanganan tidak hanya satu sektor saja, makanya kita buat lokakarya kemarin supaya semua sektor yang ada bisa terlibat dalam penanganan anemia pada remaja putri," ungkapnya.

Sementara itu, untuk kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, jelas Donatus, khusus bersama dengan para guru dan kepala sekolah serta petugas puskesmas. Hal itu karena para guru dan puskesmas menjadi ujung tombak dalam penanganan anemia, sehingga mereka semua harus memiliki pengetahuan dan metode untuk menjamin setiap remaja putri mulai dari umur 13-18 tahun harus minum TTD per Minggu.

"Setelah kegiatan lokakarya ini ada pelatihan di sekolah-sekolah dan puskesmas," ungkapnya.

Donatus mengungkapkan, output yang diharapkan dari kegiatan tersebut yakni adanya kesepakatan antara semua elemen bahwa penanganan anemia pada remaja putri di Kabupaten TTU menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu semua pihak harus dapat bekerjasama dalam penanganan anemia pada remaja putri di Kabupaten TTU.