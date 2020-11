Joe Biden Cetak Rekor, Dekati 80 Juta Suara, Trump Cetak Kekalahan Bersejarah 

POS-KUPANG.COM - WASHINGTON - Penghitungan kemenangan presiden terpilih Joe Biden mendekati rekor 80 juta suara karena kubu Demokrat terus menghitung suara dan pemilu 2020 memecahkan rekor jumlah pemilih.

Joe Biden mencetak rekor sejarah untuk jumlah suara tertinggi untuk calon presiden yang menang.

Sebaliknya, Presiden Donald Trump juga mencatatkan rekor suara terbanyak untuk kandidat yang kalah.

Dengan lebih dari 155 juta suara dihitung dan California dan New York masih menghitung, jumlah pemilih mencapai 65% dari semua pemilih yang memenuhi syarat.

Itu menjadi yang tertinggi sejak 1908, menurut data dari The Associated Press dan US Elections Project sampai Rabu (18/11/2020).

Meningkatnya penghitungan Biden dan perolehan suara terbanyaknya, hampir 6 juta suara terjadi ketika Trump meningkatkan desakan palsunya bahwa dia memenangkan pemilihan,

Baca juga: Dana Nasabah Maybank Hilang Misterius, Tersisa Rp 80 Ribu, dari Rp 72 Juta yang Disimpan

Baca juga: Belum Dilantik, Anak Buah Joe Biden Akan Tenggelamkan Semua Kapal Tiongkok di Laut China Selatan

Tim kampanyenya serta pendukungnya terus mengintensifkan perjuangan hukum yang berat untuk menghentikan atau menunda hasil sertifikasi, yang berpotensi membatalkan suara orang Amerika.

“Hanya ada banyak kebisingan yang terjadi, karena Donald Trump adalah seekor banteng yang membawa toko porselennya sendiri bersamanya,” kata Douglas Brinkley, sejarawan kepresidenan di Universitas Rice.

"Setelah kebisingan mereda, akan menjadi jelas bahwa Biden memenangkan kemenangan yang sangat meyakinkan," jelasnya.

Biden saat ini memimpin Electoral College 290-232.