Ekspresi lesu Presiden AS Donald Trump saat mengepalkan tinjunya setelah berbicara pada malam pemilihan di Ruang Timur Gedung Putih di Washington, DC, 4 November 2020. Orang dalam Gedung Putih mengungkapkan, di balik ngototnya Trump menolak hasil Pilpres AS, Trump dilanda ketakutan akan dipenjara bila ia tidak jadi presiden karena begitu banyaknya tuntutan hukum terhadapnya.

Dulu Donald Trump Pernah Jadi Artis, Main Film Home Alone 2, Ketika Tak Dipilih Malah Ngotot, Oh Ya?

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -- Imej buruk menyertai Donald Trump menyusul sikap tak mau kalah dalam pilpres 2020, padahal sudah dipastikan kalah oleh Joe Biden.

Terbaru adalah pengakuan Chris Columbus sutradara Home Alone (1990) dan Home Alone 2: Lost in New York (1992).

Presiden ke-45 Amerika Serikat ( AS) Donald Trump ternyata pernah main film Home Alone 2 sebagai cameo, dan ia bisa melakukannya karena memaksa ikut syuting.

Kejadian itu diungkap oleh Chris Columbus sutradara Home Alone (1990) dan Home Alone 2: Lost in New York (1992).

Dalam wawancara dengan The Insider, Columbus mengungkap bahwa Trump ngotot ingin ikut syuting film komedi tersebut.

Di film sekuel itu Kevin (diperankan Macaulay Culkin) lagi-lagi ditinggal sendirian oleh keluarganya dan singkat cerita ia sampai di New York City.

Kevin menginap di Plaza Hotel yang mewah dan bertemu lagi dengan para pencuri di film pertama, Harry (Joe Pesci) dan Marv (Daniel Stern).

Columbus mengatakan, produksi film itu harus berurusan dengan Trump karena dia yang memiliki Plaza Hotel.

Trump sendiri sebelum jadi Presiden "Negeri Paman Sam" terkenal sebagai pebisnis di New York City.