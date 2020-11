Politeknik Pertanian Negeri Kupang Gelar Kegiatan Desiminasi Hasil Penelitian

POS-KUPANG.COM | KUPANG-- Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang menggelar kegiatan Desiminasi Hasil Penelitian kerjasama antara Politani Negeri Kupang dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Neys Van Hoog Straten Belanda, Senin (17/11).

Kegiatan ini dilangsungkan digedung Community Center Lantai 2 Politani Kupang dengan mengusung tema 'study on cosioeconomic status, food consumtion and nutritional status of female adolescents in Kupang, East Nusa Tenggara Indonesia'.

Dalam kegiatan ini dihadiri Direktur Politani Negeri Kupang, Ir. Thomas Lapenangga, MS, Wadir Empat, Melinda Moata dan Tim Peneliti Dr. Ludia Simuruk Gasong, S.Pd. MSi, Prof.Dr.Ir. Evy Damayanthi, MSi, Dr. Ir. Hadi Riyadi, MSi serta lima kepala sekolah dari kabupaten kupang.

Pada kesempatan itu, Direktur Politani Negeri Kupang, Thomas Lapenangga menyampaikan, hari ini dilakukan kegiatan penilitan yang pada intinya sudah ada koordinasi dengan pihak provinsi mengenai atasi penanganan masalah stunting.

Thomas mengatakan, Penanganan stunting yang dimaksud ini titik beratnya pada perbaikan status gisi remaja putri sebagai penghasil keturunan, agar mereka menjaga pola makan (konsumsi makanan dengan gizi seimbang) dan pola hidup sehat, agar ke depan dalam proses pembuahan hingga persalinan menghasilkan buah hati (anak) yang sehat.

Terkait dengan persoalan ini, kata Thomas, Pihak Politani Negeri Kupang lakukan penelitian kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Neys Van Hoog Straten Belanda, dengan melibatkan responden remaja putri dari dari 5 SMA yaitu SMAN 1 Kupang Timur, SMAN 2 Kupang Timur, SMAN 1 Taebenu, SMAN 2 Taebenu dan SMA Kristen Adven Nusra. Remaja putri mulai dari tingkat SMA di berikan pengetahuan gizi yang baik, dan dimotivasi untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang agar ke depan saat berumah tangga memperoleh generasi baru yang sehat.

"Kami mulai amankan dari remaja-remaja putri di SMA, supaya mereka melangkah ke jenjang berikut sampai berumah tangga, para remaja putri ini sudah tahu bagaimana menjaga status gizi yang baik dan pola hidup sehat untuk melahirkan anak-anak yang sehat," jelasnya

Salah satu cara penanganan stunting secara dini adalah menangani masalah anaemi remaja putri. Terkait dengan bagaimana cara untuk mengatasi anemia remaja putri , kata Thomas, rekan-rekannya yang sudah selesai lakukan penelitian telah berhasil membuat makan lokal pencegah anemia seperti bose instan diperkaya zat besi (jabin kazabe).

Lab Teknologi Pangan Politani Negeri Kupang siap berkolaborasi dengan sekolah-sekolah di Kupang untuk memproduksi produk pangan inovasi berbasis pangan lokal untuk penanganan masalah gizi di Kupang.