Joe Biden Diminta Bertindak Cepat, China-AS Bersiap Untuk Perang Habis-habisan, Asia Pasifik Cemas

China dan AS menuju perang besar yang setara dengan Perang Dunia I, Joe Biden diminta untuk segera bertindak

POS-KUPANG.COM | NEW YORK - Mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger memperingatkan, China dan AS bersiap untuk perang habis-habisan kecuali Joe Biden bertindak cepat untuk menghentikan "bencana" yang akan datang.

Melansir Express.co.uk, Mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger, yang menonjol dalam kebijakan luar negeri Amerika selama Perang Dingin, mengatakan kedua belah pihak saat ini sedang menuju konflik yang mirip dengan Perang Dunia Pertama.

Kissinger juga memperingatkan, karena teknologi militer yang tersedia sekarang, konflik apa pun hampir tidak mungkin dikendalikan. Dia juga mengkritik Donald Trump karena merusak hubungan dengan China dan rendahnya tingkat diplomasi dengan Xi Jinping.

Kissinger memperingatkan Presiden terpilih Joe Biden sekarang memiliki tugas serius untuk memulihkan hubungan dan mengakhiri kemungkinan konflik antara kedua belah pihak.

Baca juga: JEPANG dan Australia Kini Bersatu Lawan China, Pernah Jadi Musuh Bebuyutan di Perang Dunia ke 2

Baca juga: Laut China Selatan Semakin Memanas, Bakal Perang Besar, Negara Asia Pasifik Mulai Cemas

Express.co.uk memberitakan, saat berbicara di Forum Ekonomi Baru Bloomberg, dia berkata:

"Kecuali ada dasar untuk beberapa tindakan kerja sama, dunia akan meluncur ke dalam bencana yang sebanding dengan Perang Dunia I. Amerika dan China sekarang semakin mengarah ke konfrontasi, dan mereka melakukan diplomasi dengan cara yang konfrontatif."

Dia menambahkan, "Bahayanya adalah akan terjadi beberapa krisis yang melampaui retorika menjadi konflik militer yang sebenarnya."

Meskipun Kissinger mengklaim bahwa Presiden saat ini benar untuk menekankan cengkeraman China pada ekonomi dunia, dia bersikeras bahwa diperlukan pendekatan diplomatik baru.

Baca juga: Siap Menangkan Perang Masa Depan, China Siapkan Sistem Tempur Tak Berawak

Dia juga memperingatkan kedua belah pihak harus setuju untuk menghindari konflik militer meskipun ada erosi dalam hubungan.