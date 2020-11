Ketika Timor Leste Jadi Medan Perang Dunia II, Rakyat Ternyata Berhasil Selamatkan Pasukan Australia

POS-KUPANG.COM - Timor Leste ternyata melewati masa yang teramat sangat panjang sebelum meraih kemerdekaan.

Negara itu harus jatuh bangun melewati lembaran kisah sejarah hingga akhirnya meraih kemerdekaan tahun 1999 silam.

Dalam kisah sejarahnya, bukan rahasia lagi jika Timor Leste senantiasa dipenuhi dengan penjajahan oleh negara-negara lain.

Portugis, Belanda, Jepang, hingga Indonesia pernah memperebutkan atau menduduki Bumi Lorosae.

Dalam sejarahnya, Timor Leste pernah menjadi medan pertempuran dalam Perang Dunia II.

Pertempuran berlangsung antara negara-negara sekutu, di antaranya Australia, Belanda, Britania Raya, dan Amerika Serikat, melawan pasukan Jepang.

Rupanya, dalam pertempuran tersebut, tanpa rakyat Timor Leste yang saat itu dikenal sebagai Timor Portugis, mungkin para tentara dari negara-negara sekutu tak mampu bertahan di tengah medan perang.

Melansir The Conservation dalam artikel berjudul 'East Timor, war, coffee and Australia’s debt of honour', disebut bahwa tentara Australia telah lama mengandalkan keramahan orang Timor yang dilambangkan dengan kopinya.

Setidaknya antara tahun 1942 hingga 1943, tentara Australia bertahan berkat bantuan orang Timor.

Pertempuran Timor adalah pertempuran yang terjadi di pulau Timor selama Perang Dunia II.