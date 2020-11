Parodi Situasi: Tik Tok Pilkada

POS-KUPANG.COM - "Bunda ada di mana?" "Tik Tok! Lihat ini bapa!" "Goyang-goyang bahu, goyang-goyang pinggul, maju mundur, maju mundur, tendang!"

"Ini lagi! Mata kedip kedip buka tutup bibir monyong, manyun, kempot kembung, dan cium jauh. Itu Bunda! Bunda mau jadi ratu tik tok. Setiap hari tik tok. Tiada hari tanpa tik tok. Jangan heran bapa! Bundakampanye tuk bapa. Bunda bunda zaman now. Nah, satu lagi ini."

***

Waduh Bunda! Maju mundur goyang kiri kanan! Lenggang lenggang tendang. Lambai-lambai tampar! Tiba-tiba jatuh terduduk, tertawa meledak, diakhiri dengan mulut diciutkan dan dagu ditiruskan. Mata tutup satu dan satu lagi bermain mata. "Pilih Raja alias Rara Jaki!"

"Itu Bunda?"

"Itu Tik Tok! Bunda sedang kampanye untuk ayah. Biar ayah menang pilkada! Sekarang bunda lagi pergi ke depan kantor gubernur. Mau tik tok sama teman-teman bunda! Tik tok pilkada."

"Apa itu tik tok? Apa urusannya dengan pilkada?" Rara pusing tujuh keliling mendengar laporan dari anaknya. Dia tepuk testanya beberapa kali sambil mengeluh. Sungguh dia tidak percaya apa kata orang tentang istrinya.

Hari-hari tik tok. Hari hari update status. Hari-hari ef bi alias face book. Hari-hari tampil menor dengan bibir manyum diakhiri dengan senyum dan update bahwa lagi galau dan hati terluka. Waduh!

"Ada apa Rara?" tanya Nona Mia.

"Apa artinya tik tok? Benarkah banyak bunda zaman sekarang selalu tik tik hampir setiap hari? Bagaimana mungkin? Apakah tidak ada kerjaan lain yang lebih penting?"

"Kenapa kamu repot? Itu hak pribadi bunda-bunda dan ayah-ayah yang suka bermedsos. Biar saja. Bunda suka manyun, monyong, dan tiruskan dagu. Apa salahnya? Kalau bunda merasa cantik ketika monyongkan bibir sambil kedipkan mata, itu sukanya. Santai saja!"

***

"Kamu jangan sampai jadul alias jaman dulu. Ketinggalan. Tik Tok itu jaringan sosial baru. Asal usulnya dari Tiongkok. Dikenal juga dengan nama Douyin. Adanya sejak September 2016. Diluncurkan pertama kali oleh Zhang Yiming. Sudah empat tahun."

"Indonesia yang punya?"

"Bukan kita punya," Benza yang menjawab. "Mana ada yang kita punya? WA, FB, dan lain-lain sejenisnya mana ada yang kita punya. Yang kita punya itu adalah penikmatnya. Jaringan sosial ini ramai bukan main-main. Yang kaya ya yang punya tik tok."

"Banyak istri suka gila tik tok!" Rara berdebar-debar.

"Memang yang suka tik tok itu pada umumnya perempuan, ibu-ibu menjadi juaranya, dan bunda-bunda bukan main gayanya."

"Apakah tidak malu ditonton orang?" Rara geleng-geleng kepala. "Seluruh gaya dinikmati orang. Bahkan langsung melotot di depan hidung di layar hape. Aduh," Rara pukul testa lagi. "Istri saya ratunya tik tok! Malu kah!"

***

"Kenapa malu?" tanya Nona Mia. "Yang bersangkutan tidak merasa perlu malu kenapa Pak Rara mesti malu? Biar pun istrimu sendiri. Bunda zaman sekarang itu bawaannya percaya diri. Di dapur sambil tik tok. Di kamar bisa tik tok. Di sana di sini di mana-mana tik tok. Biar saja yang penting istri senang.

Lihat ini," Nona Mia langsung menunjukkan kepada Rara tik tok terbaru yang ditampilkan istri Rara. Istri Rara bercelana pendek dan kaus you can see. Sepatu tinggi. Rambut terurai. Tinju kanan tinju kiri dengan lawan main. Stop. Lompat salto langsung berdiri tegak. Lengkap dengan ciri khas mulut manyun dan dagu ditiruskan. "Pilih Raja. Saya akan jadi bunda bupati perajin tik tok! Raja Raja Raja yes!" itulah kalimat yang terlontar dari istri Rara.

"Semuanya bisa kelihatan di hape kah?" tanya Rara dengan wajah merah karena melihat penampilan istrinya. Baru disadarinya bahwa sampai bibir istrinya pun bisa dizoom dan dari ujung kaki sampai ujung rambut pun bisa dizoom. "Waduh! Ini kapan terjadinya?"

"Lima menit lalu!" Benza dan Nona Mia menjawab bersama. Sedang melakukan gerakan tinju. "Ini tik tok jenis video. Bisa berbagi! Kampanye jitu bukan?"

"Waduuuuh," Rara menutup wajahnya.

***

"Hai, Rara!" Jaki langsung sambung. "Kita pasti menang! Bunda-bunda kampanye pakai tik tok. Video tik tok istrimu viral. Semuanya viral. "Sudahlah, wajahmu jangan cemberut begitu. Hak asasi bunda untuk tik tok. Kita dapat untungnya. Bunda tidak perlu pikir apa-apa. Tidak perlu bahas apa-apa. Cukup tik tok saja. Jadi ratu tik tok! Tidak perlu pikir yang penting tik tok. Kita pasti menang."

"Begitu kah?"

"Ayo, kita berempat juga tik tok!" kata Jaki.

"Wah, Nona Mia dan Benza kabur kemana?" (*)