Berlian Ungu Langka Terbesar Dilelang, Laku Terjual Rp 375 Miliar

POS-KUPANG.COM - Berlian sangat langka dari Rusia laku dalam lelang di Swiss seharga US$26,6 juta atau sekitar Rp375 miliar.

Berlian sebesar 14,8 karat dan diberi nama The Spirit of the Rose, adalah berlian terbesar yang pernah dilelang. Sekitar 99% berlian merah muda yang dijual berkadar di bawah 10 karat.

Ukuran berlian - dengan warna serta struktur tanpa cacat - menarik perhatian pembeli dengan harga tinggi di rumah lelang Sotheby's di Jenewa.

Nama pemenang lelang tidak diumumkan.

Berlian itu adalah satu dari tiga berlian koleksi perusahaan tambang Rusia, Alrosa, dan semua diberi nama dengan tarian balet terkenal Rusia.

The Spirit of the Rose diproses dari berlian yang kasar yang ditemukan di Rusia pada 2017.

Berlian yang belum diasah diberi nama Vaslav Nijinsky, penari dan koreografer balet berdarah Rusia Polandia.

Harga rekor berlian merah muda saat ini dipegang oleh berlian CTF Pink Star.

Berlian dengan kadar 59 karat itu terjual dalam lelang di Hong Kong pada 2017, seharga US$71 juta.