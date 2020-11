Luis Suarez merayakan gol bersama Diego Costa dan Manu Sanchez dalam laga Celta Vigo vs Atletico Madrid di Liga Spanyol, Sabtu (17/10/2020) di Balaidos.

Siaran Langsung Atletico Madrid vs Barcelona - Jadwal Liga Spanyol Pekan 10 Live Bein Sports, Luis Suarez Ucap Janji

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga Spanyol Pekan 10 via Live Streaming Bein Sports, Pertandingan antara Atletico vs Barcelona dan Villareal vs Real Madrid. Ada janji Luis Suarez jelang laga itu.

Liga Spanyol 2020/2021 yang memasuki pekan 10 akan mulai berlangsung Sabtu (21/11/2020) dimana ada laga Villareal vs Real Madrid maupun Atletico Madrid vs Barcelona.

Pertandingan di Jadwal Liga Spanyol bisa ditonton lewat Live Streaming Bein Sports, termasuk laga Atletico vs Barcelona dan Villareal vs Real Madrid. Luis Suarez janji tak lakukan selebrasi.

Laga Atletico Madrid vs Barcelona akan digelar pada Minggu (22/11/2020) dini hari mendatang.

Nama Luis Suarez akan jadi pusat perhatian utama pertandingan Atletico Madrid melawan Barcelona pada Liga Spanyol pekan 10 nanti.

Pertandingan Atletico vs Barcelona akan berlangsung pada Minggu 22 November pukul 03.00 WIB.

Inilah kali pertama Luis Suarez berhadapan dengan mantan klubnya Barcelona setelah ia memutuskan pindah ke Atletico Madrid di awal musim lalu.

Suarez bermain selama enam tahun bersama Lionel Messi dkk sebelum akhirnya pincah ke Atletico.

Demi menghormati mantan klubnya itu, Luis Suarez mengucapkan janji untuk tidak melakukan selebrasi jika dia mencetak gol ke gawang Barcelona.

Penyerang Timnas Uruguay memang memiliki kenangan istimewa selama enam musim berseragam Barcelona, di mana dia sukses merengkuh 13 kali titel juara.