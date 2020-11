Persita Tangerang Sukses Borong Dua Penghargaan Marketing Award 2020, Simak YUK

POS KUPANG.COM--

Di saat kompetisi Liga 1 2020 sedang vakum, Persita Tangerang justru mampu meraih dua penghargaan di Marketing Award 2020.





Penghargaan tersebut diberikan oleh Majalah Marketing.

Penghargaan itu terasa sangat spesial, karena Persita baru pertama kali berpartisipasi di ajang bergengsi itu.

Persita meraih penghargaan untuk kategori The Best in Marketing Campaign serta The Best in Social Marketing.

Kampanye Persita bertema #satukan53mangat terbukti meningkatkan brand performance Persita lewat kanal media sosial, event komunitas, serta konten-konten kreatif.

Sinergi dari kampanye ini berhasil meningkatkan brand awareness Persita sekaligus meningkatkan penjualan merchandise, ticketing, dan membership yang terdaftar resmi.

Kampanye ini pula yang membuat Persita raih penghargaan The Best in Marketing Campaign.

Sementara kategori The Best in Social Marketing, Persita pun dinilai unggul lewat kampanye #GoalforChildren, hasil kolaborasi bersama SOS Children’s Villages Indonesia.

SOS Children's Villages Indonesia adalah partner Persita sejak musim 2019.

Rangkaian aktivitas online dan offline yang melibatkan anak-anak asuhan SOS Children’s Villages Indonesia terbukti memberikan brand image yang positif.