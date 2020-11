SIMAK YUK, DUA Pria Kelahiran Indonesia yang Kini Jadi Perwira Angkatan Laut Amerika Serikat

POS KUPANG.COM--Chunchun Meares, Pria Kelahiran Ponorogo, Jawa Timur yang Kini Jadi Perwira Angkatan Laut Amerika Serikat. Sosoknya bisa dilihat di artikel ini





Inilah sosok Chunchun Meares, pria kelahiran Ponorogo, Jawa Timur yang kini jadi perwira Angkatan Laut Amerika Serikat.

Sosok Chunchun Meares mulai jadi sorotan saat kapal angkatan laut Amerika Serikat, USS Blue Ridge sandar di dermaga JICT Tanjung Priok Jakarta Utara pada Mei 2019 lalu.

Pria kelahiran Ponorogo itu menjabat sebagai staf armada ketujuh Angkatan Laut Amerika Serikat.

Selain Chunchun, di artikel ini juga dibahas sosok Philip Situmorang, pria asal Sumatera Utara yang kini menjadi perwira militer Amerika Serikat.

Berikut rangkuman fakta tentang sosok Chunchun Meares dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Cerita dan Misi Chunchun Meares, Staf Armada Ketujuh US Navy yang Lahir di Ponorogo'

1. Lahir di Ponorogo

Dalam perkenalannya, Chunchun menjelaskan dirinya adalah seorang keturunan Indonesia yang lahir dan dibesarkan di Ponorogo, Jawa Timur.

"I do speak Indonesia, and also Jawa juga," kata Chunchun di atas Kapal USS Blue Ridge pada Rabu (1/5/2019).

2. Pindah ke AS usia 13 tahun