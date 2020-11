Jessica Iskandar: Pensiun Tampil

POS-KUPANG.COM - AKTRIS Jessica Iskandar menyampaikan ketenaran yang didapatnya adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karenanya, ibu dari El Barack ini tak khawatir apabila dirinya tak lagi terkenal. Hal itu diungkapkan Jessica Iskandar saat ditanyakan Boy William tentang keinginannya untuk menjadi terkenal.

Wanita yang karib disapa Jedar tersebut memilih pensiun tampil di layar kaca dan pindah untuk tinggal di Bali. "Be famous is a gift, jadi it depens how you think about it and how feel about it. Kalau aku sih selalu positif, jadi I like it," ujar Jedar, dikutip dari akun YouTube Boy, Senin (9/11)."Aku ingetin lagi (kalau lupa dia artis)," katanya.

Jedar mengaku tak ingin berharap lebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Situasi yang dialaminya saat ini menjadi momen baginya untuk mencintai dirinya sendiri dan Tuhan.

Ia mengaku selama terjun di dunia hiburan, dirinya lebih banyak bekerja dan melupakan Tuhan. "Aku gini deh, bukan orang yang muluk-muluk, aku tahu keadaan saat ini lagi enggak stabil. Kan pandemi gitu enggak maksain sesuatu yang bikin resiko, aku juga punya prioritas anak," ucapnya.

"Jadi, ya udah apalagi aku sedang belajar mencintai diri sendiri, mencintai Tuhan. Buat aku kan mungkin selama ini sempat lupa sempat ketinggalan. Ya udah mungkin this is the right moment," katanya.

Jedar dan anaknya, El Barack sudah sekitar tiga bulan tinggal di Bali. Jedar kini telah memiliki sejumlah teman baru. "Ada orang bule, banyak campuran (orang Indonesia yang jadi teman)," sebutnya.

Pelantun "Surat Cintaku" ini juga menyampaikan alasannya pindah ke Bali lantaran ingin memberi ruang untuk dirinya. Di Jakarta, ia kerap sibuk menjalani aktivitasnya di dunia hiburan Tanah Air. "Banyak sih faktornya (pindah ke Bali). I need time for my self, itu faktor nomor satunya," kata Jedar. (kompas.com)