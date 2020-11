JADWAL Liga Inggris: Newcastle vs Chelsea, Tottenham vs Man City dan MU vs West Brom, Live MolaTV!

Live Mola TV! Jadwal Liga Inggris: Newcastle vs Chelsea, Tottenham vs Manchester City dan Manchester United vs West Brom

POS-KUPANG.COM - Sejumlah laga seru bakal tersaji di Liga Inggris pekan, ada laga Newcastle vs Chelsea, Tottenham vs Man City, Man United vs West Brom dan Liverpool vs Leicester.

Jadwal Liga Inggris pekan 9 live Mola TV, di mana Chelsea menjadi laga pembuka dengan melawan Newcastle, Sabtu (21/11/2020) malam.

Jelang laga Newcastle vs Chelsea, pemain bertahan The Blues, Thiago Silva membeberkan kunci ketangguhannya selama ini dalam menggalang pertahanan suatu tim.

Thiago Silva menyebut bahwa dirinya banyak belajar bagaimana menjadi bek yang baik maupun mengkoordinir lini belakang saat masih membela AC Milan.

Tak bisa dipungkiri kembali bahwa nama Thiago Silva menjadi satu di antara bek terbaik dunia saat ini.

Kemampuannya dan ketenangan dalam menggalang lini belakang tak perlu diragukan kembali.

Sejumlah tim-tim elite Eropa pernah menggunakan jasa pemain Timnas Brasil itu.

Sebut saja AC Milan, Porto, hingga PSG pernah merasakan bagaimana servis wahid yang diberikan Thiago, Silva.

Lantas bagaimana cara maupun kiat yang dimiliki oleh Thiago Silva untuk menjadi pemain terbaik di posisinya?