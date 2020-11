Song Hye Kyo Akan Bermain di Drama Korea Terbaru, Ini Perannya yang Bisa Bikin Baper Lagi

POS KUPANG.COM -- Bintang drama Korea Song Hye Kyo kerap ditunggu perannya di berbagai televisi mapun layar lebar

Artis yang pernah dinobatkan sebagai wanita tercantik Asia ini sebelumnya sukses dengan berbagai peran yang kerap bikin baper penggemarnya

Artis Song Hye Kyo mungkin akan kembali berakting di Drama Korea terbaru Now We Are Breaking Up. Drakor ini menyiapkan peran yang menarik untuk artis ternama itu.

Song Hye Kyo adalah aktris populer di Korea Selatan. Sejak popularitasnya yang tinggi karena drama Korea Full House, Song Hye Kyo selalu menarik perhatian dengan proyek akting terbarunya.

Ilgan Sports pada Senin (9/11) melaporkan, Song Hye Kyo akan membintangi Drama Korea terbaru berjudul Now We Are Breaking Up . Kabar tersebut puntelah ditanggapi oleh agensinya.

Drakor terbaru Song Hye Kyo



"Itu adalah salah satu proyek yang sedang dia pertimbangkan," kata agensi UAA pada Newsen, seperti dikutip di Soompi. Song Hye Kyo sendiri mendapatkan tawaran peran yang menarik di drakor ini.

Aktris Korea Song Hye Kyo. ((Hong Kong Tatler))

Mengutip Soompi, Song Hye Kyo ditawari peran seorang pemimpin tim desainer di sebuah label fashion. Jika menerima tawaran drakor ini, Song Hye Kyo akan menjadi seseorang yang dingin dan realistis.

Karakter di drakor tersebut adalah orang yang cerdas dan memprioritaskan keamanan di atas segalanya. Dia tidak ingin menghabiskan waktunya untuk memikirkan laki-laki.

Song Hye Kyo bersama Park Bo Gum di drama Korea Encounter (2018).

Now We Are Breaking Up mungkin akan menjadi drama Korea terbaru Song Hye Kyo setelah Encounter (2018). Di drakor sebelumnya, Song Hye Kyo dipasangkan dengan aktor Park Bo Gum.

Drakor Now We Are Breaking Up sendiri akan disutradarai Lee Gil Bok yang sebelumnya sukses dengan My Love From The Star dan Dr. Romantic. Nantikan keputusan Song Hye Kyo tentang tawaran drakor ini. *

Sebagian artikel ini sudah tayang di kontan.co.id dengan judul: Song Hye Kyo ditawari drama Korea terbaru Now We Are Breaking Up, ini perannya https://lifestyle.kontan.co.id/news/song-hye-kyo-ditawari-drama-korea-terbaru-now-we-are-breaking-up-ini-perannya?