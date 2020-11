OJK NTT Gelar Diseminasi Sektor Jasa Keuangan Triwulan III 2020

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Otoritas Jasa Keuangan NTT menggelar Diseminasi Sektor Jasa Keuangan Triwulan III Tahun 2020 bersama para awak media. Kegiatan dilakukan secara virtual pada Selasa (10/11/2020).

Kepala Sub Bagian Pengawasan Bank OJK NTT, Suryanto Nur Hidayat Bagus Mataram memulai materinya dengan menjelaskan perkembangan keuangan perbankan di NTT kepada awak media.

Total aset di NTT per September 2020, kata Suryanto, sebesar Rp45,76 triliun, yang mana naik 12,61 persen year-to-date (ytd) dari Desember 2019 yang sebesar Rp40,64 persen.

Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami kenaikan sebesar 13,79 persen ytd yakni sebesar Rp34,23 triliun. Angka kredit juga sebesar Rp34,41 triliun, juga naik 4,69 persen ytd.

"NTT menunjukkan pertumbuhan yang sangat bagus, bahkan lebih tinggi dari nasional," katanya.

Sementara itu, presentase aset, DPK, dan kredit di Provinsi NTT terbesar di Kota Kupang dengan share aset 48,64 %, share DPK 42,74%, share Kredit 39,48%. Berikutnya diikuti oleh Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Belu.

DPK Perbankan di NTT sendiri didominasi oleh tabungan yakni sebesar Rp16,54 triliun, dilanjutkan Deposito sebesar Rp8,94 triliun, dan Giro sebesar Rp7,61 triliun. Angka kredit juga masih didominasi di sektor konsumsi yakni sebesar Rp20,36 triliun, selanjutnya modal kerja sebesar Rp11,07 triliun, dan investasi sebesar Rp2,31 triliun.

"Kalau lihat presentase, tabungan itu terbesar di Flores Timur, presentase deposito terbesar di Manggarai Timur, dan presentase giro di Sumba Barat Daya," tambahnya.

Berkaitan dengan Non Performing Loan kredit per kategori debitur di NTT terdiri dari UMKM sebesar 3,05 % dan Non UMKM sebesar 1,28%.