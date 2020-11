Sosok Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika Serikat Yang Bantu Joe Biden Kalahkan Donald Trump

POS-KUPANG.COM - Artikel ini berisi sekilas biodata tentang Kamala Harris, wanita kulit hitam keturunan Asia Selatan yang sekarang menjadi Wakil Presiden AS.

Dilansir dari New York Post, mereka mendapatkan 20 suara elektoral negara bagian yang membuatnya melebihi angka 270, angka yang dibutuhkan untuk memenangkan kursi kepresidenan.

Dengan capaian tersebut, Kamala Harris membuat sejarah dan membantu Joe Biden mengakhiri kepemimpinan Donald Trump dengan total 290 suara elektoral yang diraihnya.