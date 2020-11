Meski Trump Belum Akui, Presiden Jokowi dan Tokoh Dunia Lainnya Beri Ucapan Selamat pada Joe Biden 

Presiden RI berharap kemenangan Joe Biden ini bisa memperkuat kerja sama Indonesia dengan AS.

POS-KUPANG.COM - Meskipun Presiden Donald Trump belum mau mengakui kemenangan dari presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden dan wakilnya, Kamala Harris namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan ucapan selamat kepada presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden dan wakilnya, Kamala Harris.

Joe Biden mengunci kemenangan atas rivalnya, Donald Trump, setelah berhasil mengumpulkan 290 suara elektoral di Pilpres AS 2020.

Beberapa pemimpin dunia menyampaikan selamat kepada Presiden AS ke-46 tersebut, tak terkecuali Presiden Jokowi.



Ucapan selamat disampaikan Jokowi melalui media sosial Twitter hingga Instagram.

Selain ucapan selamat, Jokowi juga menyampaikan harapan kepada Joe Biden dan Kamala Harris.

Presiden RI berharap kemenangan Joe Biden ini bisa memperkuat kerja sama Indonesia dengan AS.

"My warmest congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris on your historic election. (Selamat terhangat saya untuk Joe Biden dan Kamala Harris atas pemilihan bersejarah Anda)

Baca juga: Tuduh Joe Biden Terburu-buru dan Berpura-pura Jadi Menang, Pekan Depan Trump Gugat Hasil Pemilu AS

Baca juga: Kalimat Perdana Joe Biden Setelah Menang Pemilu AS, Kamala Harris : Kita Berhasil Joe

The huge turn out is a reflection of the hope placed on democracy.⁣ (Hasil yang sangat besar adalah cerminan dari harapan yang ditempatkan pada demokrasi)

⁣

Look forward to work closely with you in strengthening Indonesia-US strategic partnership and pushing forward our cooperation on economy, democracy and multilateralism for the benefit of our two people and beyond.

(Saya menantikan untuk bekerja sama dengan Anda dalam memperkuat kemitraan strategis Indonesia-AS dan mendorong kerjasama kita di bidang ekonomi, demokrasi dan multilaterralisme untuk kepentingan kedua negara kita dan seterusnya)," tulis Jokowi melalui akun Instagram @jokowi, Minggu (8/11/2020).

Tampak dalam foto yang diunggahnya, menampilkan foto Jokowi yang disambut Joe Biden pada 27 Oktober 2015 lalu saat lawatan ke Naval Observatory, Washington DC.