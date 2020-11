POS-KUPANG.COM - Tulis Pesan Manis ke Ashanty, Aurel Hermansyah Bikin Netizen Terharu: Cinta Ibu Tak Pernah Berakhir

Ashanty, ibu sambung Aurel dan Azriel Hermansyah merayakan ulang tahun pada Rabu (4/11/2020).

Meski telah beberapa hari berselang, keluarga Hermansyah, termasuk Aurel dan Azriel, masih mengingat momen ulang tahun istri Anang Hermansyah tersebut.

Baca juga: Renungan Harian Katolik, Sabtu 7 November 2020: Bersahabat dengan Mamon

Baca juga: ZODIAK BESOK Minggu 8 November 2020, Capricorn Tahan Godaan, Pisces Jangan Ego Dunia Bukan Milikmu

Baca juga: Hati-hati 3 Shio Ini Tak Hoki Hari Ini Sabtu 7 November 2020, Shio Kuda Dikucuri Masalah Seharian

Baca juga: OJK Dorong Pemulihan Ekonomi NTT di Masa Pandemi

Diketahui, Aurel dan Azriel memang telah menganggap Ashanty sebagai ibu kandung mereka.

Ashanty peluk Aurel Hermansyah (YouTube The Hermansyah A6)



Jumat (6/11/2020), Aurel Hermansyah mengunggah potret meriahnya ulang tahun Ashanty di Bali.

Tampak Ashanty mendapat kejutan dari keluarga dan kerabatnya.

Tampak pula potret kebahagiaan Ashanty yang kala itu ditemani Aurel Hermansyah.

Mengunggah foto meriahnya ulang tahun Ashanty, kakak tertua Arsy dan Arsya tersebut menuliskan pesan haru tentang cinta seorang ibu.

"A mothers love will never end.

(Cinta seorang ibu tak akan pernah berakhir.)

"It is there from beginning to end.

(Cinta itu ada sejak awal hingga pada akhirnya.)