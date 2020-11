Live RCTI Jadwal Liga Italia Lazio vs Juventus, AC Milan vs Verona, Atalanta vs Inter Bein Sports 2

Jadwal Liga Italia Live RCTI Lazio vs Juventus, AC Milan vs Verona, Atalanta vs Inter Live Bein Sports 2.

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga Italia di RCTI kembali tayang akhir pekan ini, dimana sudah memasuki minggu ke-7.

Siaran langsung Liga Italia di RCTI akan menyangkan 4 pertandingan pekan 7.

Pertandingan Liga Italia Serie A yang tayang dan disiarkan langsung RCTI adalah Parma vs Fiorentina, Lazio vs Juventus, Bologna vs Napoli dan AC Milan vs Hellas Verona.

Selain lewat tayangan televisi, seluruh laga tersebut bisa ditonton lewat Live Streaming RCTI Plus dan Bein Sports 2.

Ada laga Seria A Atalanta vs Inter Milan hanya akan tayang di Bein Sports 2.

Pertandingan Parma melawan Fiorentina akan membuka tayangan Liga Italia Serie A pada Minggu, 8 November 2020 dinihari.

Malam harinya ada big match Lazio vs Juventus yang tayang lewat Live Streaming RCTI Plus. Menarik untuk kembali melihat aksi Cristiano Ronaldo.

Pirlo tampaknya akan tetap akan mengandalkan Cristiano Ronaldo saat melawan Lazio.

Kehadiran bintang asal Portugal tersebut mampu meningkatkan performa si Nyonya Tua yang sempat goyah di beberapa pertandingan lalu.