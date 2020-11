Tetap Siaga, Aston Kupang Hotel Gelar Rapid Test ke 5

Rapid Tes ke 5 yang dilakukan oleh Aston Kupang Hotel and Covention Center, Kamis (5/11/2020)

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan pada masa pandemi Covid-19, Aston Kupang Hotel and Convention Center selalu menerapkan protokol kesehatan di seluruh area hotel.

Pemeriksaan suhu tubuh, imbauan menjaga jarak, disinfeksi dan sterilisasi dan wajib menggunakan masker selalu dijalankan oleh Aston Kupang.

Tak hanya itu, rapid tes Covid-19 yang ke 5 kembali digelar bagi para karyawan, Kamis (5/11/2020). Rapid test ini berlangsung di Palacio I lt. lobby pada pukul 08.00 Wita.

Dalam rilisnya, Public Relations Officer Aston Kupang, Leonora Agatha menegaskan bahwa hasil tes menunjukkan seluruh karyawan yang berpartisipasi dalam rapid test ini tidak rentan terhadap Covid-19 atau non reaktif.

"Aston Kupang Hotel and Convention Center juga meletakkan tempat mencuci tangan dan hand sanitizer di tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, memasang tanda physical distancing, dan pengecekan suhu tubuh pada area check in," kata Leonora.

Aston Kupang Hotel and Convention Center, katanya, juga melakukan pendataan dan pembayaran berbasis non tunai dan digital untuk menghindari kontak fisik. Pihak hotel kerap berupaya menjalankan protokol new normal dengan maksimal.

"Tidak hanya untuk tamu, karyawan juga wajib menggunakan alat pelindung diri saat bekerja serta pemeriksaan kesehatan berkala, baik secara mandiri maupun kolektif dengan rapid test. Oleh karena itu, tamu tidak perlu khawatir untuk menginap di Aston Kupang Hotel and Convention Center," yakin Leonora.

Dilengkapi 179 kamar yang nyaman untuk keluarga, fasilitas lengkap, dan akses mudah kemanapun, tamu tetap dapat melakukan staycation di Aston Kupang Hotel & Convention Center dengan aman dan nyaman.

