Tanda Joe Biden Selangkah Lagi Presiden, Hasil Quick Count Pilpres AS Biden vs Donald Trump 264-214

Capres AS Joe Biden

Tanda Joe Biden Selangkah Lagi Presiden AS, Hasil Quick Count Pilpres AS Biden vs Donald Trump 264-214

POS-KUPANG.COM - Proses penghitungan suara Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS), antara Donald Trump dan Joe Biden, masih berlangsung.

Dari data terbaru, Joe Biden 264 electoral votes sedangkan Donald Trump 214 electoral votes.

Biden cukup enam electoral votes tambahan untuk gantikan Trump.

Meski demikian, tim kampanye Trump telah melayangkan gugatan di Wisconsin, Georgia, Pennsylvania, dan Michigan.

Dikutip dari BBC yang memproyeksikan Biden memenangi Negara Bagian Michigan dan media AS memperkirakan dia telah merebut Wisconsin.

Belum ada hasil yang muncul dari Pennsylvania. Jika Biden dapat menguasai ketiganya, dia akan memenangi Pilpres AS.

Capres dari Partai Demokrat itu tak menyatakan telah menang, namun dia meyakini dirinya berada dalam jalur yang tepat untuk mengalahkan Trump.

Jumlah pemilih yang menggunakan suaranya dalam pilpres kali ini diperkirakan yang tertinggi dalam 120 tahun terakhir yakni 66,9%, menurut US Election Project.

Link Update ELECTION RESULTS 2020