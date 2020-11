JADWAL Liga Italia Lazio vs Juventus AC Milan vs Verona, Atalanta vs Inter Milan di RCTI Bein Sports

JADWAL Liga Italia Lazio vs Juventus, AC Milan vs Verona, Atalanta vs Inter Milan Live RCTI Bein Sports

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga Italia bisa diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports & Siaran Langsung RCTI Pekan 6 musim 2020/2021 akan digelar pada Sabtu (7/11/2020) hingga Senin (9/11/2020).

Ada Lazio vs Juventus, Parma vs Fiorentina dan AC Milan vs Verona.

Jadwal Liga Italia minggu ini via Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports menyajikan pertandingan seru AC Milan yang saat ini kokoh di puncak Klasemen Liga Italia.

Siaran Langsung Liga Italia minggu ini tersaji di Live Streaming TV Online Bein Sports dan Siaran Langsung RCTI.

Sedangkan pertandingan pekan 7 mana yang masuk agenda jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI, hingga saat ini belum ada konfirmasi.

AC Milan tengah dalam tren positif dan berhasil meraih puncak klasemen sementara Liga Italia.

Menghadapi peringkat 7 klasemen Liga Italia, Zlatan Ibrahimovic dkk diprediksi mampu meraih poin di kandang, San Siro.

Sedangkan di Lazio vs Juventus, Pirlo tetap akan mengandalkan Cristiano Ronaldo.

Kehadiran bintang asal Portugal tersebut mampu meningkatkan performa si Nyonya Tua yang sempat goyah di beberapa pertandingan lalu.