Jadwal Liga Inggris Manchester City vs Liverpool, Everton vs Manchester United Live Streaming MolaTV

Jadwal Liga Inggris Manchester City vs Liverpool, Everton vs Manchester United Link Live Streaming MolaTV

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga Inggris Pekan 8 Live MolaTV menyajikan laga-laga seru Liga Premier Inggris (English Premier League) mulai Sabtu (7/12/2020).

Link Live Streaming Manchester City vs Liverpool dan Everton vs Manchester United beserta pertandingan lainnya di Liga Inggris pekan ini dapat diakses via TV Online Mola TV.

Big match pekan ini akan tertuju ke Etihad Stadium antara Man City vs Liverpool.

Tim asuhan Jurgen Klopp kini menduduki posisi puncak Klasemen Liga Inggris dengan koleksi 16 angka dari tujuh pertandingan yang telah dimainkan.

Sedangkan Man City tengah terpuruk, tim asuhan Pep Guardiola itu kini berada di posisi ke-10 Klasemen Liga Inggris dengan mengoleksi 11 angka.

Laga tak kalah seru lainnya adalah Everton vs Manchester United.

Ini melakukan laga pembuktian Ole Solskjaer, yang baru saja takluk di Liga Champions atas Istanbul Basaksehir.

Selain itu, ada laga Arsenal vs Aston Villa dan Chelsea vs Sheffield United.

