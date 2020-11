Ekspresi Azka Jadi Sorotan, Cinta Laura Pamer Foto Peluk Azka Corbuzier

POS KUPANG, COM - Ekspresi Azka Corbuzier saat dipeluk Cinta Laura jadi sorotan.

Hal itu setelah Cinta Laura mengunggah potretnya bersama Azka, anak Deddy Corbuzier, Kamis (5/11/2020).

Bahkan unggahan Cinta Laura tersebut juga dikomentari Deddy Corbuzier.

Dalam komentarnya, Deddy menyebut Azka jadi tidak bisa tidur nyenyak lantaran bertemu Cinta.

"U made him sleepless for the last couple days.

(Kamu membuatnya tidak bisa tidur selama beberapa hari terakhir)," tulis Deddy Corbuzier.

Di foto tersebut tampak Cinta Laura berpose memeluk Azka bak kakak-adik.

Cinta mengenakan atasan off shoulder putih dipadu hot pants.

Sementara Azka kala itu tampak mengenakan busana formal.

Pada keterangannya, Cinta Laura menyebut Azka Corbuzier idolanya.

"My favorite teenager! The last time I met this guy was 7 years ago! He is now taller than me!

(Remaja favorit saya! Terakhir kali saya bertemu pria ini 7 tahun yang lalu! Dia sekarang lebih tinggi dariku)," tulis Cinta Laura pada Kamis (5/11/2020).