UPDATE Pilpres AS: Perhitungan Suara Belum Tuntas, Trump Klaim jadi Pemenang Pilpres AS 2020

POS KUPANG, COM - Hasil sementara Pilpres AS, Presiden Donald Trump mengumumkan kemenangan dalam Pilpres AS, meski saat ini proses perhitungannya belum selesai.

Berbicara dari Gedung Putih, sang presiden berjanji bakal membawa pemilu ini ke Mahkamah Agung AS karena dia ingin menggunakan hukum secara semestinya.

Dilansir AFP dan Sky News, Rabu (4/11/2020), sang presiden Donald Trump dari East Room Gedung Putih menyebut pemilu ini kecurangan terbesar di depan publik.

Dia kemudian mengeklaim seharusnya perhitungan sudah ditutup, dan dia tak ingin ada surat suara dimasukkan dalam daftar pada pukul 04.00 keesokan harinya.

"Kita akan menang dan sejauh yang saya ketahui, kita sudah memenanginya," kata Trump meski 10 negara bagian belum mengumumkan hasilnya.

Oleh karena itu, dia berencana menggugat ke Mahkamah Agung supaya memerintahkan segala perhitungan surat-surat bisa dihentikan.

Sementara itu, rivalnya dari Partai Demokrat, Joe Biden, meminta pendukungnya untuk tetap meyakini bahwa mereka bakal memenangi Pilpres AS.

Berdasarkan data tracking Google dari Associated Press, Biden unggul dari petahana dengan meraup 238 electoral college, sedangkan Trump 213.

Pilpres AS: Joe Biden Janjikan Pendukungnya "Mereka Bakal Menang"

Kandidat presiden dari Partai Demokrat Joe Biden sudah menjanjikan kepada pendukungnya mereka bakal "memenangkan" Pilpres AS.