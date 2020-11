Calon Presiden AS, Joe Bidan dan Donal Trump

UPDATE Perolehan Sementara Pemilihan Presiden Amerika Serikat, Suara Elektoral Biden 209, Trump 116

POS-KUPANG.COM - Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang mempertemukan Calon Donald Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat, Joe Biden masih berlangsung.

Perolehan suara pun bersaing ketat. Meski sempat diprediksi menang telak, namun data perolehan suara elektoral sementara secara mengejutkan diunggulkan oleh Bidan.

Dilansir dari AFP, Rabu (4/11/2020), sejauh ini, Biden unggul 209 suara elektoral dan Trump 116, karena Nebraska membagi suara elektoralnya berdasarkan distrik kongres.

Hasil pertama mengalir masuk, media AS memproyeksikan kemenangan untuk Trump sejauh ini di 17 negara bagian termasuk Indiana, Kentucky, Missouri, Oklahoma dan Tennessee, semua negara bagian yang juga dia menangkan pada 2016 lalu.

Sementara Biden telah merebut 16 negara bagian termasuk negara bagian asalnya, Delaware dan 'bonus' di California juga New York serta Washington DC, ibu kota AS.

Seperti halnya Trump, sejauh ini semua negara bagian yang dimenangkan Biden dimenangkan oleh Demokrat Hillary Clinton pada 2016 silam. Kandidat dinyatakan lolos apabila mencapai angka 270.

Berikut ini adalah daftar negara bagian yang dimenangkan oleh masing-masing kandidat dan jumlah suara elektoral yang sesuai, berdasarkan proyeksi media AS termasuk CNN, Fox News, MSNBC/NBC News, ABC, CBS dan the New York Times.

TRUMP (116)

Alabama (9)