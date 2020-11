Promo Novaganza Deal dari Aston Kupang Hotel and Convention Center

Promo Novaganza Deal Aston Kupang, Diskon Menginap 10 Persen Bagi Pemilik KTP Kota Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Bulan November menjadi bulan menarik bagi para pelancong. Kini, Anda dapat menikmati promo menginap Novaganza Deal dari Aston Kupang Hotel and Convention Center.

Public Relations Officer Aston Kupang, Leonora Agatha, menjelaskan, masyarakat kini dapat menginap dengan membayar Rp450 ribu untuk 2 hari 1 malam atau Rp800 ribu untuk 3 hari 2 malam. Menariknya, ada diskon 10 persen bagi pemilik KTP Kota Kupang.

"Ini memang promo rutin, sekalian menjelang akhir tahun. Nah, ada diskon 10 persen untuk masyarakat yang KTP Kupang. Jadi, datang ke sini tunjukkin saja KTP yang masih berlaku itu. Nanti langsung dipotong," jelas Leonora kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (4/11/2020).

Promo Novaganza Deal ini berlaku hingga 30 November 2020 mendatang. Nantinya, para tamu dapat menginap di kamar tipe Superior dan mendapatkan berbagai fasilitas, yakni sarapan untuk dua orang dan diskon 10 persen untuk laundry.

Tak hanya itu, para tamu juga mendapatkan diskon 15 persen di semua outlet F&B (kecuali minuman beralkohol) dan diskon 15 persen perawatan di Martha Tilaar Salon and Day Spa (kecuali paket promo). Bahkan, para tamu bisa upgrade tipe kamar Deluxe dengan menambah Rp120 ribu per kamar per malam.

"Pastinya akses gratis juga ke seluruh fasilitas seperti kolam renang, gym, dan wifi," kata Leonora.

Di tengah situasi pandemi ini, para tamu tak perlu kuatir. Aston Kupang terus menerapkan protokol kesehatan di seluruh area hotel. Bahkan, jumlah tamu yang ingin menggunakan fasilitas kolam renang dan gym pun dibatasi. "Kami selalu melakukan disinfeksi dan menjalankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan," Leonora menambahkan. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)