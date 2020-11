LIVE Update Hasil Pilpres Amerika 2020, Suara Trump Vs Biden Selisih 1,5 Persen, Siapa Presiden AS?

LIVE Update Hasil Pilpres Amerika 2020, Suara Trump Vs Biden Kini Cuma Selisih 1,5 Persen, Siapa Presiden AS Baru?

POS-KUPANG.COM - Persaingan antara Donald Trump vs Joe Biden dalam perebutan kursi Presiden Amerika Serikat di Pilpres AS 2020 terbilang sengit.

Sejauh ini, dari live update hasil Pilpres Amerika 2020 yang kami rangkum dari berbagai sumber, rasio perbandingan perolehan suara sementara Pilres Amerika 2020 antara Trump Vs Biden sejauh ini cuma 1,5 persen.

Satu di antaranya data yang live update hasil Pilpres Amerika 2020 disajikan di laman NyTimes.com dan juga TimesofIndia.

Di mana Joe Biden meraup 227 untuk perolehan sementara Pilpres Amerika berbanding 213 milik Donald Trump.

Penghitungan suara masih terus berlanjut.

Menurut Anda, di Pilpres Amerika 2020 kali ini Trump Vs Biden who will win ?

Cek live update selengkapnya di link live update hasil Pilpres Amerika 2020 kali ini di link berikut:

Berikut link real time penghitungan hasil Pilpres Amerika Serikat 2020 untuk memantau Us Voting Result secara real time:

Link live 1 via MSN