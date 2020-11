KABAR BAHAGIA, Sherina Resmi Menikah,Begini Sosok Sang Suami, Bukan Orang Sembarangan, Intip fotonya

Berikut ini Kabar Gembira datang dari pemain film dan oenyanyi Sherina Munaf.

Dia resmi menikah dengan Baskara Mahendra Selasa 3 November 2020.

Tersebar undangan pernikahan mereka di media sosial, salah satunya diunggah di instagram Lambe_Turah.

Lalu siapa sosok calon suami Sherina Munaf ini?

Baskara Mahendra merupakan seorang model dan aktor asal Indonesia.

Dia terkenal lewat film Lima (2018), My Generation (2016), The Way I Love You (2019), dan Bebas (2019)

Baskara Mahendra Putra lahir pada 1 Januari 1993 di Jakarta.

Dia lulus dari PPM School of Management dengan gelar manajemen.

Saat kuliah dia merupakan seorang yang aktif dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa kampusnya.

Baskara Mahendra mengawali kariernya sebagai pegawai kantoran.

Tidak lama setelah itu, dia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan bergabung dengan Persona Management.

Dari situlah dia meniti kariernya di dunia hiburan.